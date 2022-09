Wetenschappers waarschuwen voor gevolgen gaswinning onder Waddenzee

21 sep. 2022 - 11:19

Er is geen klimaatcrisis. De wetenschap is daar niet over eens. Als Nederland 1000 miljard euro belastinggeld in een bodemloze put gooien is wanbeleid van de grootste orde. In India worden de komende jaren 1300 kolencentrales bijgebouwd, in China 700. Die 1000 miljard hebben we veel harder nodig voor andere doelen. Dit beleid is desastreus.