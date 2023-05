Wetenschappers hopen op goedkoop plantenextract tegen artrose

Met collega’s kwam hoogleraar cardiologie Jan Hein Cornel van het Radboudumc jaren geleden op het idee dat dit middel zou kunnen werken tegen hart- en vaatziekten, waarbij ontsteking ook een rol speelt. "En we hadden gelijk: in ons onderzoek bij ruim 5000 hart- en vaatpatiënten verminderde colchicine de kans op een hartinfarct, dotterbehandeling, bypass of beroerte met 30 procent." Reumatoloog Calin Popa van de Sint Maartenskliniek opperde dat het mogelijk ook kon helpen tegen artrose.

Daar lijkt het nu wel op. "Het aantal patiënten met een knie- of heupvervanging was in de groep behandeld met colchicine ruim 30 procent lager dan in de placebogroep. Omdat het zo’n oud medicijn is, weten we dat het veilig is. En de behandeling is makkelijk: eenmaal daags een tabletje, door de huisarts voorgeschreven", zegt Michelle Heijman, onderzoeker bij de Sint Maartenskliniek.