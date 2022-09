Wetenschappers demonstreren tegen gaswinning van de Waddenzee

Dr. Guus Dix, woordvoerder bij deze demonstratie: “Wij eisen dat overheid geen nieuwe vergunning afgeeft voor het boren naar gas in de Waddenzee. Dat gas gaat ons niet warm houden deze winter aangezien het pas jaren later kan worden opgepompt; het bedreigt een natuurgebied dat voor mens en dier van onschatbare waarde is; én het gaat in tegen de oproep van de VN en het Internationaal Energie Agentschap om geen nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen te bouwen.”

Deze demonstratie volgt een week na een brief waarin wetenschappers en academici, waaronder deskundigen op het gebied van de Waddenzee, minister Van der Wal (natuur en stikstof), staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) en minister Rob Jetten (klimaat en energie) waarschuwen dat het verlenen van vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee een groot milieurisico vormt voor dit UNESCO Werelderfgoed. De brief herhaalde de oproep van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ook benoemde de brief het onafhankelijke juridische advies van de Waddenacademie dat een vergunning in strijd is met de Natura 2000-richtlijnen.