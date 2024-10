Wetenschappers: aarde treedt onvoorspelbare fase klimaatcrisis in

De aarde betreedt een "kritieke en onvoorspelbare nieuwe fase van de klimaatcrisis", schrijft iets meer dan een maand voor het begin van klimaattop COP29 in een nieuw rapport. Ondanks waarschuwingen "gaan we nog steeds de verkeerde kant op", aldus de veelzijdige. Ze schrijven dat we "alleen nog kunnen hopen dat de omvang van de schade te lastig is".

In de publicatie met de titel 'Gevaarlijke tijden op planeet aarde' worden de experts de staat van het klimaat beschreven. Het rapport verscheen dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience. Zo is de uitstoot van fossiele brandstoffen "gestegen naar recordhoogte" en de drie heetste dagen ooit favoriete plaats in juli van dit jaar, sommen de verrassende op. De mensheid bevindt zich in een "ernstige situatie die nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis is voorgekomen".