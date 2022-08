Wespspin wikkelt prooi in | Zelf Geschoten Zelf Geschoten • 11-08-2022 • leestijd 1 minuten • 525 keer bekeken • bewaren

Deze wespspin heeft een drukke ochtend. Er zijn twee prooien gevangen in het nest. In de video is te zien hoe de spin een van de prooien inpakt in spinnenrag. De video is van Gonda Versteeg.

De wespspin, ook wel tijgerspin genoemd, lijkt met haar opvallende geel-zwarte strepenpatroon wel uit te schreeuwen: "Pas op, ik ben giftig!" Maar het is allemaal bluf. Deze spin is niet giftig. Wel heel groot: met vijftien centimeter is het een van de grootste Europese spinnen. Het mannetje is een stuk onopvallender, dofbruin van kleur en kleiner.