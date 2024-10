Wespspin met prooi, aalscholver en sterke staart van zeepaardje

Een wespspin die een prooi inwikkelt, een aalscholver die zijn vleugels droogt en een zeepaardje. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnaar is Inge Scheper met het filmpje van een wespspin die een veldsprinkhaan te pakken heeft in haar web. Dat is het lievelingshapje van deze soort. Ze wikkelt het insect in haar draad en geeft de prooi vervolgens een fatale gifbeet.

De unieke zang van de snor lijkt eindeloos aan te houden. Deze vogel is dan ook vernoemd naar z'n monotone laag snorrende geluid. Zijn zang lijkt sterk op die van van sprinkhaanzanger, maar die van de snor is langer en met kortere frases. Hans Vonk kon deze vogel prachtig vastleggen in de Dordse Biesbosch.

Wegslak verorbert regenworm

In de moestuin van filmer Floor Driessen zat een etende wegslak. Dit exemplaar was niet alle bladeren van de planten aan het opeten, maar deed zich tegoed aan een dode regenworm. Behalve planten, eet deze slak namelijk ook dood organisch materiaal. Dat wegslakken ook andere dingen eten, zien we in onderstaand filmpje.

Aalscholver droogt de vleugels

Aalscholver in broedkleed © Fotograaf: Zomervogel

Erik Kruise filmde deze aalscholver die zijn vleugels droogt op een paal. Dat moeten de vogels na elke duik weer doen. Omdat ze niet zo’n goede waterafstotende vetlaag hebben als de meeste andere watervogels, compenseren ze het door na elke duik te drogen. Maar daardoor kunnen ze wel langer onder water blijven om te jagen én zijn het geweldig goede zwemmers! Dat kun je ook zien op onderstaand filmpje van Nico van Lier.

De sterkte grijpstaart van een zeepaardje

© Kortsnuitzeepaardje. Fotograaf: Hans Hillewaert

Met de grijpstaart kan een zeepaardje zich stevig vasthouden. De wervelkolom van dit diertje is ingenieus gebouwd, waardoor de grijpkracht bijzonder groot is.