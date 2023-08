Wespentelling verlengd vanwege slecht weer

Van 26 augustus tot en met 3 september is iedereen in Nederland is uitgenodigd om mee te doen. Want wespen tellen ook mee! Kies ergens een plek uit en ga 30 minuten goed kijken wat je allemaal ziet tijdens de week van de wespentelling. Probeer een gevarieerd gebied te zoeken waar ook veel struiken en bomen staan! 30 minuten voorbij? Voer je resultaten in op het formulier op de website van de Wespenstichting.