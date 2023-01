Werkstraffen voor actievoerders van Extinction Rebellion

De rechtbank oordeelde dat de actie had kunnen leiden tot een verkeersinfarct op een belangrijke toegangsweg en daarbij hadden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom was het terecht dat de politie ingreep om de actievoerders aan te houden. De rechter voegde toe dat de activisten zich inzette voor "een op zichzelf te respecteren doel, maar niet met een juist middel in de gegeven omstandigheden".

Vier actievoerders van Extinction Rebellion zijn vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 45 uur werkstraf. Het viertal zou een gedeelte van de Utrechtsebaan op snelweg A12 hebben willen blokkeren en bezetten. Bij de actie op 13 oktober 2021 werden in totaal 21 mensen aangehouden.

De geplande blokkeeractie maakte deel uit van een actieweek van Extinction Rebellion. Het doel was om ter hoogte van de Tweede Kamer een "noodstop te veroorzaken omdat het gierend misgaat in de wereld en de overheid te weinig doet". Het viertal werd klemgereden en aangehouden voordat zij als bestuurders van vier verschillende auto's de Utrechtsebaan op wilden draaien. De dag voor de geplande blokkade was informatie bij de politie binnengekomen over de actie.

Die was goed voorbereid bleek uit een draaiboek van de actievoerders. Zo zou een meegenomen tekstkar automobilisten hebben moeten waarschuwen voor langzaam rijdend verkeer, hadden actievoerders flyers bij zich met de tekst "sorry dat wij de weg blokkeren", was er gezorgd voor een noodauto en een sanitaire voorziening in de vorm van een emmer en drie wc-rollen. De rechtbank oordeelde dat de voorbereidingen niet genoeg waren om het gevaar van de actie weg te nemen.

Werkstraffen

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden naast werkstraffen van 45 uur ook nog voorwaardelijke celstraffen van twee weken geëist tegen het viertal. Maar dat laatste vond de rechtbank niet nodig. Over vervolging van de overige zeventien verdachten zou het OM na deze uitspraak een besluit nemen. De advocaat die namens de verdachten aanwezig was bij de uitspraak verwacht dat er een hoger beroep volgt.

Onder de arrestanten die dag waren ook AD-verslaggever Hans Nijenhuis en fotojournalist Marco de Swart, die verslag deden van de actie. Zij werden na ongeveer een uur vrijgelaten.

Bron: ANP