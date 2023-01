Werknemers sturen aan op verduurzamen van grote bedrijven

FNV en Milieudefensie hebben veel aandacht voor de rol van de ondernemingsraad (or). Die kan advies geven aan de directie en heeft recht op informatie over de onderneming, dus ook op het gebied van duurzaamheid. Daarmee kan de or "een effectief orgaan zijn voor het verduurzamen van het bedrijf", klinkt het. Gebruikmaken van het recht op informatie is vaak de eerste stap. Vervolgens kunnen werknemers of de or bijvoorbeeld een werkgroep oprichten die zich gaat bezighouden met verduurzaming. Een van de tips op de website is om te werken aan een "inspirerend en verbindend verhaal" over verduurzaming en "geen preek af te steken".