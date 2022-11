Wereldwijde primeur voor windpark door installatie oestertafels

Erwin Coolen, programmadirecteur De Rijke Noordzee: ‘Een gezonde Noordzee is de sleutel tot het behalen van de klimaatdoelen. Natuurontwikkeling moet daarom een vast onderdeel zijn bij de aanleg van ieder windpark. De komende decennia komen er duizenden molens bij, het is dus heel belangrijk dat we zo snel mogelijk kennis ontwikkelen over hoe we dat het beste kunnen doen.’