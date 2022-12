Wereldwijde energiebesparing is vier keer zo groot als in 2021

Energiebesparende maatregelen zijn dit jaar wereldwijd in een stroomversnelling geraakt door de sterk gestegen prijzen voor olie, gas en elektriciteit en schaarste als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Investeringen in bijvoorbeeld isolatie van huizen en openbaar vervoer leverden in 2022 een vier keer zo grote besparing op als in 2021, berekende het Internationaal Energie Agentschap (IEA).