Wereldwijd steeds minder sterren te zien door lichtvervuiling

Op basis van de waarnemingen van deelnemers aan het project hebben de onderzoekers vastgesteld dat de lichtgloed in de duisternis jaarlijks met 7 tot 10 procent toeneemt. In Noord-Amerika was de toename met 10,4 procent per jaar groter dan in Europa, waar de helderheid van het licht gemiddeld met 6,5 procent per jaar steeg. Voor de wereld is het gemiddelde 9,6 procent. Een kanttekening is wel dat inwoners van de Verenigde Staten en Europa oververtegenwoordigd zijn in de onderzoeksgroep.