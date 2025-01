Wereldwijd 310 miljard euro schade door natuurrampen in 2024

De grootste schadeposten werden veroorzaakt door de orkanen Helene en Milton die in september en oktober de Verenigde Staten troffen. Daarna volgt de zware aardbeving in Japan op 1 januari van vorig jaar. In Europa waren de grote overstromingen in de regio van de Spaanse stad Valencia van afgelopen najaar zeer kostbaar. Ook overstromingen in Duitsland en Centraal-Europa zorgden voor grote schade.

De dodelijkste natuurramp was de zware tyfoon Yagi die in september grote delen van Azië trof. Daarbij kwamen ongeveer 850 mensen om het leven door onder meer overstromingen en aardverschuivingen. Yagi behoorde ook tot de meest kostbare natuurrampen van afgelopen jaar, hoewel slechts een klein deel van die schade was verzekerd.

Klimaatverandering en weersextremen

Munich Re stelt in het rapport dat klimaatverandering steeds meer zijn "klauwen" laat zien en de "handschoenen uitdoet" en dat de aarde almaar verder opwarmt. "De weermachine van onze planeet gaat in een hogere versnelling. Iedereen betaalt de prijs voor de verslechterde weersextremen, maar vooral mensen in landen met weinig verzekeringsbescherming of overheidssteun voor wederopbouw", zegt het hoofd klimaatwetenschappen Tobias Grimm van Munich Re. "De wereldwijde gemeenschap moet nu eindelijk actie ondernemen om de weerbaarheid van alle landen te versterken, vooral van landen die het meest kwetsbaar zijn."

De grote bosbranden die momenteel woeden bij Los Angeles dreigen tot de meest kostbare natuurrampen in de VS ooit te behoren, met naar schatting tientallen miljarden aan schade.