Wereldberoemde orka Keto sterft in Europees dolfinarium

World Animal Protection vindt het schandalig dat het nog steeds is toegestaan om wilde dieren gevangen te houden en ze te dwingen toeristen te vermaken. De organisatie noemt het alarmerend dat, met het overlijden van Keto, vier orka’s zijn overleden in Loro Parque in een tijdsbestek van drie jaar. In het controversiële park leven nu nog drie orka’s, onder wie Morgan, de orka die in 2010 uit de Waddenzee werd ‘gered’ en via het Dolfinarium Harderwijk in Loro Parque belandde.

De wereldberoemde orka Keto is overleden in het pretpark Loro Parque op Tenerife. Keto werd beroemd toen hij in 2009 zijn Amerikaanse trainer doodde. De orka werd slechts 29 jaar en heeft zijn hele leven in gevangenschap doorgebracht.

Het verdrietige leven van Keto

‘Orka’s en dolfijnen lijden fysiek en mentaal doordat ze worden opgesloten in kleine chloortanks waar ze hun natuurlijke gedrag niet kunnen uiten,’ vertelt Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection. 'Keto is gefokt en geboren in gevangenschap, in een chloorbad in SeaWorld Miami. Hij heeft nooit in zout water gezwommen of dieper gedoken dan een paar meter. In het wild leggen orka’s honderden kilometers af en duiken ze tot diepten van meer dan 250 meter terwijl ze jagen en spelen. Het zou inmiddels overduidelijk moeten zijn dat het volstrekt onacceptabel is om wilde dieren jarenlang met zo'n gebrek aan respect te behandelen.’

Keto kwam in 2009 naar Loro Parque, nadat hij zijn trainer Alexis Martinez doodde tijdens een trainingssessie, volgens de dierenbeschermingsorganisatie waarschijnlijk uit pure frustratie over zijn beperkte leven in gevangenschap. Na het tragische incident werd hij verkocht aan Loro Parque, waar het Spaanse dolfinarium hem bleef uitbuiten als showdier. Hij is volgens Loro Parque vrijdagavond overleden na kort ziek te zijn geweest.

De rol van reisorganisatie TUI

‘De dolfijnenindustrie is een wereldwijd probleem. Samen met andere dierenorganisaties roepen wij daarom al jaren reisorganisatie TUI op om te stoppen met tickets voor dolfinaria. Terwijl het grootste deel van de reisindustrie dolfijnentertainment heeft opgegeven, stuurt TUI elk jaar een aanzienlijk aantal toeristen naar Loro Parque en andere dolfinaria,’ zegt Kuijpers, die gelooft dat de dood van Keto een wake-up call zou moeten zijn voor de toerisme-industrie die wilde dieren in gevangenschap blijft uitbuiten.

‘Dolfijnen en orka's zijn wilde dieren die nooit hun natuurlijke behoeften kunnen vervullen in een dolfinarium. Het is een schande om ze opgesloten te houden op plekken als Loro Parque. Wilde dieren moeten gezien en ervaren worden in de natuur, waar ze thuishoren.'

Dode orka's

In 2021 overleden in Loro Parque orka Skyla en kalf Ula. Orka Kohana stierf in 2022. Ula was het jong van Keto en Morgan, die ter wereld kwam ondanks dat er niet met Morgan gefokt mocht worden. Het jong werd slechts drie jaar. Wilde orka’s worden doorgaan tussen de 80 en 90 jaar oud.