Welke zwaan is het? Kijk naar de snavel! | Weetje

De knobbelzwaan is verreweg de meest algemene soort in Nederland. In de winter kun je ook de kleine zwaan en de wilde zwaan in ons land tegenkomen. In zachte winters verblijft ongeveer 75% van de gehele wereldpopulatie aan kleine zwanen in Nederland. Opmerkelijk schaarser is de wilde zwaan, die je vooral in de duingebieden kunt tegenkomen. Tenslotte is er de fluitzwaan, deze vogel leeft normaal gesproken in Noord-Amerika maar wordt zo nu en dan als dwaalgast waargenomen.