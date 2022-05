Wat maakt zuivel weidevogelvriendelijk?

De teloorgang van de weidevogels in ons land is voor een belangrijk deel te wijten aan de intensieve manier van beheren van de graslanden. In plaats van de kruiden- en insectenrijke graslanden van enkele decennia terug, worden melk en kaas nu geproduceerd op eindeloze tapijten van Engels raaigras. In de meeste jaren wordt dat wel vijf keer per jaar gemaaid. Zie daar als grutto of tureluur nog maar eens eieren uit te broeden of jongen groot te krijgen.