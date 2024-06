Weidemolens voor weidevogels

Verdeeld over het Wormer- en Jisperveld staan zo'n 30 weidemolens. Die molens zorgen er al eeuwen voor dat het waterpeil in het natuurgebied onder controle blijft en ook nu zijn ze nog ontzettend belangrijk! De weidemolens zorgen er namelijk voor dat een te veel aan water in de natte periodes het gebied uit wordt gelaten. En bij een tekort aan water in droge periodes halen de windmolens juist water in het gebied. Zonder deze weidemolens zou het natuurgebied verruigen en zou er hier een bos ontstaan. Iets wat de weidevogels niet prettig zouden vinden.