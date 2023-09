Wegwaaiende nijlganzen | zelf geschoten

De nijlgans is wereldwijd geen bedreigde vogel. De nijlgans staat in Europa op de lijst van de invasieve exoten. Dat betekent dat ze niet beschermt zijn onder de wet van natuurbescherming. Daardoor mogen de nijlganzen in opdracht van de provincie gewoon bestreden worden. Omdat de nijlganzen exoten zijn monitoort de Vogelbescherming Nederland of het goed met ze gaat en of ze geen bedreiging vormen voor andere vogelsoorten. Tot nu toe gaat het goed.