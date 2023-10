Weg door natuurgebied Fochteloërveen binnenkort dicht

Volgens de gemeente Ooststellingwerf is de weg slecht voor de natuur en het water in het Fochteloërveen. "Aan weerszijden van de weg liggen belangrijke leefgebieden voor zeldzame planten- en diersoorten zoals kraanvogels, slangen, kikkers en padden. De weg is voor de natuur letterlijk een obstakel."

Het Fochteloërveen is een natuurgebied van ongeveer 25 vierkante kilometer. Het is een van de laatste plekken in West-Europa waar nog hoogveen te vinden is. In het gebied leven onder meer kraanvogels, adders, gladde slangen en ringslangen. Natuurmonumenten kocht het gebied in 1938 om te voorkomen dat al het veen zou worden afgegraven.