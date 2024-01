Weer twee jonge schildpadden aangespoeld op Texel

Alleen in 2008 spoelde op Texel eerder een zeeschildpad aan. Hoe het kan dat er deze winter opvallend veel zeeschildpadden op de Nederlandse stranden terechtkomen is volgens Ecomare nog een raadsel. In de toekomst moet blijken of het een trend gaat worden, bijvoorbeeld door klimaatverandering, of dat het toeval is.

Met de andere aangespoelde dikkopschildpadden in Blijdorp gaat het volgens de dierentuin goed. De dieren zwemmen voorlopig in een bassin in de dierentuin. Als ze voldoende zijn aangesterkt worden ze weer uitgezet in hun eigen leefgebied. Blijdorp ving ook twee Kemps Ridley-zeeschildpadden op. Daarvan is er een overleden. Het is de bedoeling dat de andere op termijn teruggaat naar het leefgebied in de Golf van Mexico.