Weer legionellabacterie in rioolwaterzuivering Houten

In een beluchtingstank van de rioolwaterzuivering aan De Staart in Houten zijn opnieuw legionellabacteriën gevonden, meldt hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het is de derde keer in een half jaar tijd dat in Houten concentraties van de ziekmakende legionellabacterie worden aangetroffen en de tweede keer dat de bacteriën bij de zuivering aan De Staart worden gevonden.