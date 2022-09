Van vechtende reebokken tot poetsende insecten | Nu in de natuur

We trapten dit reels-seizoen af met beelden en geluiden van dieren die een lachend geluid maken. De zwarte specht is een bekende. De lachende zang van deze grootste spechtensoort van Europa hoor je vooral in oudere bossen. De lachstern is een zeldzame sternsoort die, in tegenstelling tot veel sterns, z’n voedsel op het vasteland vindt. De soort die in deze reel het laatst lacht is de groene specht. Deze specht houdt meer van open gebieden dan de zwarte specht en zoekt z’n voedsel vooral op de grond.