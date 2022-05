In het kader van de herdenking van de Elisabethsvloed en de voorjaarseditie van de Week van Ons Water wordt op 14 mei de Laarzendag georganiseerd in het NLDeltagebied rondom de Biesbosch en de Haringvliet. De hele dag zijn er excursies en activiteiten in de regio die door de vloed van zes eeuwen geleden is ontstaan, waarbij de laars centraal staat. Van een kampioenschap waterspatten tot een vleermuisexcursie. En van laarzen versieren tot avontuurlijke weidewandelingen.

Laarzendag

De organisatie heeft als doel om 6000 laarzen op de been te krijgen op Laarzendag. Hiermee willen ze aandacht vragen voor de uitdagingen waar we als Nederland voor staan om droge voeten te houden en het versterken van de biodiversiteit. Er is namelijk veel dat inwoners zelf kunnen doen om wateroverlast te beperken en de natuur een handje te helpen. Daarom is er ook een bewonerswedstrijd uitgeschreven. Het beste duurzame tuinidee maakt kans op de Gouden Laars. De prijsuitreiking is op 14 mei in het Biesboschmuseum en bewoners kunnen hun ideeën voor 8 mei indienen.

Activiteiten door heel het land

Laarzendag is één van de 165 wateractiviteiten die tot 15 mei worden georganiseerd in het kader van de Week van Ons Water. Tijdens de Week van Ons Water worden leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland georganiseerd. Zo kun je mee op rondleidingen bij gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties bij verschillende waterschappen en groenblauwe fietsroutes doen in onder meer Leidschendam-Voorburg en Enschede. Op www.weekvanonswater.nl staan alle activiteiten die er gedurende de week in Nederland te doen zijn.

Week van Ons Water

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en door aan te geven wat mensen zelf kunnen doen bij overstromingen, wateroverlast en droogte en hoe we kunnen helpen om ons water schoon te houden.

Bron: ANP