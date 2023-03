Wc-papier bron van PFAS-vervuiling

De onderzoekers wijzen erop dat gezuiverd rioolwater uiteindelijk weer in het leefmilieu terechtkomt. Daarom is het volgens hen belangrijk om te weten welke PFAS erin zitten en hoe die concentraties zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

Wc-papier bevat volgens Amerikaans onderzoek kleine hoeveelheden PFAS. De chemische stoffen komen waarschijnlijk in het papier terecht doordat het vaak wordt gemaakt van gerecycled papier waar ook PFAS in zitten, leggen de wetenschappers uit in een publicatie van de American Chemical Society. Ze pleiten voor nader onderzoek, omdat al het wc-papier dat wordt doorgespoeld opgeteld weleens een "significante" bijdrage kan leveren aan de totale PFAS-vervuiling van rioolwater.

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Van een aantal van die stoffen is duidelijk dat ze vanaf een bepaalde hoeveelheid schadelijk voor de gezondheid en het milieu zijn, van andere stoffen wordt dat vermoed. Ze worden ook niet of nauwelijks afgebroken in het milieu. PFAS zijn onder meer vuilafstotend en kennen tal van toepassingen zoals cosmetica en regenjassen. En klaarblijkelijk dus ook in wc-papier.

Wc-papier

Voor het onderzoek zijn monsters wc-papier én rioolslib onderzocht op 34 soorten PFAS. De onderzoekers kwamen in totaal zes van die stoffen tegen. Veruit het meest vonden ze de stof 6:2 diPAP. De concentraties waren zeer laag, in de orde van een paar miljardste van de onderzochte monsters, maar aangezien toiletpapier heel veel wordt gebruikt kan dat toch een aanzienlijke hoeveelheid PFAS-verontreiniging opleveren, denken de wetenschappers. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science & Technology Letters.

Rioolwater in Nederland

Het onderzoek bevat geen gegevens over Nederland. Uit eerder onderzoek in ons land, door kenniscentrum STOWA, bleek eind 2021 dat ook hier het rioolwater lage concentraties PFAS bevat. De gevolgen daarvan zijn nog niet goed duidelijk. Nederland ijvert al een tijdje in Europees verband voor een verbod op duizenden soorten PFAS vanwege de risico's die de stoffen opleveren.