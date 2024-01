Waterstand in rivieren stijgt begin januari weer

De waterstand in de grote rivieren gaat begin januari opnieuw stijgen. Hoe hoog het water dan komt te staan kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen, want dat hangt af van de hoeveelheid regen die in het stroomgebied van de Rijn gaat vallen. Ook de waterstand in de Maas gaat weer omhoog door regen in de Belgische Ardennen.