Waterspitsmuis leeft niet alleen in water

Bij de kleine dommel in Brabant is er een project gaande waarbij ze het habitatgebruik van de waterspitsmuis onderzoeken. Van deze soort die in het water en op het land foerageert werd altijd gedacht dat ze vooral veel in de oeverzone voedsel zouden zoeken. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten laten zien dat ook broekbossen en wilgenstruweel vrij veel worden gebruikt. Dit geeft aan dat als je de waterspitsmuis wil beschermen, je die bescherming breder moet trekken dan alleen de oeverzone.