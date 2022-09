Waterschorpioen insect van '22

De waterschorpioen is uiteraard geen schorpioen (want een insect) maar ziet er met wat fantasie wel zo uit. Zijn voorste pootjes zien eruit als de schaartjes van een schorpioen en aan zijn achterlijf heeft het dier iets wat met wat goede wil op een schorpioenenstaart zou kunnen lijken. In werkelijkheid is het een adembuis, of om met Derks te spreken: een snorkel aan zijn kont. Daarmee haalt het dier letterlijk adem, wanneer het vlak onder het wateroppervlak ligt.