Waterschappen pleiten bij Rijk voor landelijk PFAS-verbod in 2026

De Unie van Waterschappen "deelt de frustratie over de aanhoudende aanwezigheid van PFAS in ons milieu". De koepelorganisatie kijkt volgens een woordvoerder "welke aandachtspunten zo'n brandbrief" zou moeten bevatten. "We zien de schadelijke risico's van PFAS voor de waterkwaliteit en volksgezondheid, en erkennen dat er nog steeds te weinig voortgang wordt geboekt op internationaal niveau. Het is duidelijk dat er meer actie nodig is om dit probleem effectief aan te pakken."

De PvdD wil dat de waterschappen een juridische procedure aanspannen als het Rijk uiterlijk 1 januari 2025 niet met een concreet actieplan is gekomen. Geen enkel waterschap heeft dat nog willen vastleggen in een motie. "Het is ook nogal wat om als ene overheid de andere te dagvaarden", aldus Lammers. "Maar niet als je weet dat de Staat nalatig is. Waterschappen hebben daar last van, zowel financieel als moreel. Het is onze kerntaak om voor schoon water te zorgen. Dat lukt niet als de gifkraan open blijft staan."