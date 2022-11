Waterschappen mogen fosfaat uit rioolwater aanbieden voor hergebruik

Struviet is een kostbare en schaarse stof die nodig is om planten te laten groeien. Het magnesiumammoniumfosfaat wordt op de rioolwaterzuivering bewerkt tot een zeer vruchtbare soort mest. in 2015 vroegen de waterschappen al aan het ministerie van Waterstaat om struviet niet langer te bestempelen als afval, maar daarvoor was veel onderzoek nodig. Zo moest onder meer worden vastgesteld of er geen medicijnresten meer in de stof achterbleven. Drie waterschappen hebben het onderzoek uitgevoerd.