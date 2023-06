Waterschappen moedigen schoner en duurzaam bouwen aan

De waterschappen moedigen bedrijven die waterschapsprojecten zoals dijkversterkingen bouwen aan de uitstoot te verminderen. Bedrijven die schoner en met minder emissies bouwen, maken meer kans op een aanbesteding, stelt de Unie van Waterschappen. "Dat is beter voor natuur, klimaat en schone lucht."

Waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. "De huidige droogte, maar ook extreme regenval, heeft effect op de dijken. Die moeten extra versterkt worden. Bovendien krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en al die regen moet afgevoerd worden", legt een woordvoerster uit. Als werkzaamheden aan de dijken en het riool vervolgens worden uitgevoerd met vervuilend materiaal is dat volgens de Unie "water naar de zee dragen". "We willen het goede voorbeeld geven."