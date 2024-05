Waterschappen: Brabant moet voorbereid zijn op een 'waterbom'

Brabantse waterschappen dringen in een brandbrief aan deltacommissaris Co Verdaas aan op maatregelen om grootschalige wateroverlast in de provincie te voorkomen. "Er moeten nu maatregelen worden genomen om Brabant voor te bereiden op een zogeheten waterbom", vindt Kees Jan de Vet, voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond en dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta.

Volgens De Vet ging het "de afgelopen natte winter net goed, maar het had heel anders kunnen aflopen". De waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta 'parkeerden' overtollig water in diverse waterbergingen. Omdat het water in de Maas laag stond kon er ook nog veel water worden afgevoerd. Als dat niet het geval was geweest, dan was er in Brabant mogelijk onvoldoende bergingsruimte geweest om al het overtollige water op te vangen, houden de waterschappen Verdaas voor. De deltacommissaris gaat over het plan waarin staat hoe Nederland moet omgaan met hoog- en laagwater, droogte en overstromingen.