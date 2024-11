Waterschap test filter voor PFAS-verwijdering bij Chemours

"We moeten dit uitgebreid testen voordat wij dit filter eventueel op grotere schaal kunnen inzetten", zegt heemraad Anne Mollema van Hollandse Delta. "De microverontreiniging vangen wij op in het filter en daarna halen we de vervuiling eruit om het veilig te verwerken. Vervolgens moeten we het filter weer kunnen gebruiken."

Het filter bevat een bepaald materiaal, gemaakt van maïszetmeel, dat chemische stoffen absorbeert. In het water in Lelystad zat te weinig PFAS om goed te kunnen bepalen in hoeverre de filtermethode werkt. Daarom krijgt de proef een vervolg in Dordrecht, naast de Chemours-fabriek waar de omgeving en het water vervuild zijn met PFAS. De rechter bepaalde vorig jaar dat het chemiebedrijf in ieder geval aansprakelijk is voor de schade die tussen 1984 en 1998 is ontstaan door PFAS-uitstoot. Over de periode tussen 1998 en 2012 moet de rechtbank nog een uitspraak doen.