Waterschap ontdekt holen en gaten in dijken na beverinspectie

Er zijn volgens het schap holen en gaten gevonden in Waaldijken en in Maasdijken, bij Dodewaard, Ophemert, Nederasselt en Dussen. Het schap is op alle plaatsen bezig met herstel van de dijklichamen en dichtgooien van de bevergaten. Volgens het schap zitten er langs de grote rivieren in het werkgebied ongeveer duizend bevers. In Gelderland mag op bevers worden geschoten als er geen enkele andere oplossing is voor een dier dat onaanvaardbare overlast veroorzaakt. Dat is vorig najaar al eens gebeurd.