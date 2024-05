Waterschap onderzoekt vissensterfte door zuurstoftekort Utrecht

Het schap stelt dat een zuurstoftekort in het water onder meer kan ontstaan doordat bij veel regen soms rioolwater in sloten of rivieren terechtkomt. Ook kunnen bij harde regen bepaalde stoffen vanaf het land het water inspoelen. Daarmee kan de huidige vissterfte niet worden verklaard, meldt het schap. Het waterschap laat op verschillende locaties vers en zuurstofrijk water in. Ook stroomt het water goed door.

Om de oorzaak van het zuurstoftekort te achterhalen, meet het schap dagelijks op meerdere locaties het zuurstofgehalte. "Ook nemen we watermonsters die door het laboratorium op verschillende stoffen worden onderzocht." Verder heeft het waterschap advies gevraagd bij de universiteit in Wageningen.

"Het is de eerste keer dat de vissterfte op deze schaal in deze tijd van het jaar gebeurt", zegt Maarten Hoetmer, ecoloog van het waterschap. "Het is ontzettend verdrietig, want iedere vis die doodgaat is er een te veel."