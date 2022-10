Waterschap bouwt knikkerbaan voor duurzamere verwerking van rioolslib

In de knikkerbaan kan 500 liter rioolslib per uur worden verwerkt. De uiteindelijke massa slib die dan alsnog naar de verbrandingsovens moet, neemt daardoor met 85 procent af en is veel droger, dus sneller te verbranden. Energiebedrijf Eneco onderzoekt daarnaast of het restproduct gebruikt kan worden als groene brandstof.

De techniek, het zogenaamde Torwash, is al in het klein uitgeprobeerd op een zuivering in Almere. In Haps volgt nu een grote praktijkproef. Als de techniek bruikbaar is voor alle driehonderd zuiveringen in Nederland, zou jaarlijks 1,5 miljoen ton slib met 85 procent in volume afnemen. Dat scheelt 42.500 vrachtwagenritten. Aa en Maas start nog dit jaar met de bouw van de stellage.