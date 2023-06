Waterschap beschermt Vinkeveense Plassen tegen verzilting

Waterschap Aa en Maas, ook in Brabant, heeft de pomp bij de Sambeekse Uitwatering aangezet om water vanuit de Maas naar het achterliggende gebied te pompen. De maatregel moet het grondwaterpeil in het gebied rond Oeffelt verhogen en vissterfte voorkomen. Bij de gemalen in Veendam en Musselkanaal in Groningen heeft waterschap Hunze en Aa's pompen geplaatst. Deze pompen brengen water richting Zuidoost-Groningen. Het schap verwacht dat daar binnenkort een watertekort ontstaat, omdat er heel veel water verdampt door de warmte en harde wind. Hunze en Aa's heeft nog geen sproeiverboden, maar vraagt landbouwers wel om zuinig met water te zijn.