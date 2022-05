Terug naar fluctuerend waterpeil

In het Friese merengebied is men al eeuwenlang in strijd met de grillige dynamiek van het water. Van oudsher liep dit stuk van Friesland ’s winters onderwater. Men leefde met het komen en gaan van het water. Om hier te kunnen boeren, zijn allereerst sloten gegraven. Hiermee ontwaterde het veengebied, klonk het veen in en kwam het Lage Midden nog lager te liggen. In de zomer, wanneer er geen water op het land stond, kon er gehooid worden. Tot ongeveer 1850 waren er eigenlijk geen harde wegen in Friesland. Elke boerderij had een aanlegplek voor een boot en al het transport ging over het water.