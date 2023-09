Wateroverlast in Limburg door veel regen

De meeste regen viel ten westen van Maastricht: circa 50 millimeter. Ter vergelijking: normaal valt er in Nederland gemiddeld 90 millimeter in heel de maand september. In onder meer Maastricht en Valkenburg liepen straten en kelders onder en reden auto's zich in het snel stijgende water vast. Ook de riolering kon de grote hoeveelheid water niet aan, waardoor toiletten overstroomden.

Als gevolg van de hevige regenval ontstond er met name in Maastricht de nodige schade. Het Sint Maartenscollege in Maastricht is woensdag gesloten in verband met schade door wateroverlast. Ook is er een verzakking langs een fietspad aan de Cabergerweg in Maastricht, wat leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers. Op de Hertogsingel in Maastricht is de straat deels verzakt en ontstond een 'sinkhole" als gevolg van de wateroverlast. Een lantaarnpaal die er dreigde om te vallen is weggehaald.