Waterkwaliteit Twentekanaal weer in orde na twee maanden spoelen

Via het grondwater belandt HCH in het kanaal. "We weten dat op de plek van de voormalige Stork-fabriek in Hengelo een grote verontreiniging in de bodem zit. Maar waarom deze stof nu ineens in veel hogere concentraties in het water zat, is onduidelijk", aldus de woordvoerster van Rijkswaterstaat. "Pas als we een eenduidige oorzaak hebben gevonden, kunnen we gerichte maatregelen bedenken."