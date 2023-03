Waterkwaliteit in vijvers en grachten is matig tot redelijk

De kwaliteit van het water in vijvers en grachten in de stedelijke omgeving is matig tot redelijk. Stadsbesturen en waterschappen moeten nog veel doen om de waterkwaliteit op het gewenste niveau te krijgen. Dat blijkt uit een jaarlijks herhaald onderzoek waarvoor vrijwilligers op ruim 650 verschillende locaties in 52 gemeenten in het land waterdiertjes hebben gevangen. Wetenschappers kunnen aan de hand van de variatie aan waterdiertjes beoordelen hoe het met de waterkwaliteit is gesteld.