Waterbedrijven vragen Duitsland om PFAS-lozingen in Rijn aan te pakken

PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Hieronder vallen chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu en in verband worden gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsdefecten.

"De Duitse overheid is van mening dat PFAS-verbindingen zo schadelijk zijn dat zij in heel Europa verboden moeten worden, dat is een standpunt dat we van harte toejuichen", stelt directeur Gerard Stroomberg van RIWA-Rijn. Op dit moment gebeurt in Duitsland echter nauwelijks iets om lozingen tegen te gaan, stelt het samenwerkingsverband. De Duitse overheid worstelt met het vaststellen van grenswaarden, omdat nog niet duidelijk is wat de 'best beschikbare techniek' is voor het zuiveren van PFAS uit industrieel afvalwater. "Een verkeerde gang van zaken" noemt RIWA-Rijn dat. Als harde grenzen worden vastgesteld, zal dat de industrie volgens de drinkwaterbedrijven "aanzetten om sneller betere zuiveringstechnieken of eventueel alternatieven voor PFAS-verbindingen te ontwikkelen".