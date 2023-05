Water van Trevifontein kleurt zwart door klimaatprotest

Er werd door de betogers verwezen naar de ernstige overstromingen en aardverschuivingen deze week in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna. Daar is het hard gaan regenen na een maandenlange periode van droogte. Het extreme weer wordt door wetenschappers gelinkt aan de opwarming van de aarde.

Burgemeester Roberto Gualtieri heeft de actie veroordeeld. "Genoeg van deze absurde aanvallen op ons artistiek erfgoed", laat hij via Twitter weten. Gualtieri zegt te hopen dat de fontein door de actie geen blijvende schade heeft opgelopen en roept activisten op actie te voeren "zonder monumenten in gevaar te brengen".

De Trevifontein ligt in het centrum van Rome en werd in de 18e eeuw gebouw. De fontein geldt als een populaire trekpleister voor toeristen van over de hele wereld. Wie een muntje over zijn schouder in de fontein gooit, komt volgens traditie ooit nog eens terug in de Italiaanse hoofdstad.