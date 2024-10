Water slechter gezuiverd door krapte op stroomnet

Voorlopig zullen meer verontreinigende stoffen achterblijven in gezuiverd rioolwater dan volgens Brussel mag. Er is niet genoeg elektriciteit om zuiveringsinstallaties op volle capaciteit te laten draaien. Dat schrijft het AD.

"We krijgen het afvalwater niet zo schoon als we zouden willen" zegt André Struker, strateeg circulariteit bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De drukte op het stroomnet belet waterschappen om te voldoen aan de Europese richtlijn voor stedelijk afvalwater en aan de Kaderrichtlijn Water, die in 2027 ingaat.