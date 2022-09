Water Naardermeer komt in balans

De schil rondom het Naardermeer gaat vernat worden. Dat is goed nieuws, want dan komt de waterhuishouding in het natuurgebied voor het eerst in de geschiedenis in balans. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat het waterpeil op de voormalig agrarische gronden met een halve meter verhogen. Dat betekent dat het water uit het Naardereer minder snel en straks helemaal niet meer wegloopt.