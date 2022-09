Wat waterplanten zeggen over de waterkwaliteit

Ook groeien er fonteinkruiden zoals de breedbladige fonteinkruiden die groeien in voedselarm water. “Die verbonden met verschillende fonteinkruiden zijn Europees beschermd. Binnen Natura2000 en binnen de Kaderrichtlijn Water,” legt Renske Diek uit. Zij is ecoloog bij Natuurmonumenten. De regelgevingen moeten ervoor zorgen dat in Europa in 2027 alle wateren van goede kwaliteit zijn. Al staat het er nu “verschrikkelijk slecht voor” volgens Renske. “Er groeien te weinig waterplanten, er zitten te veel voedingsstoffen in het water. Er is werk aan de winkel, want het is eigenlijk al vijf over twaalf.”