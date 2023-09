Rockster van de paleontologie opnieuw de bodem in

Het verhaal begint bij een college van emeritus geologiehoogleraar Jan Smit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Melanie During is masterstudent en zit in het publiek als de professor vertelt over een ‘geheime onderzoekslocatie' in North Dakota, waar het leven plots tot stilstand kwam na de beroemde meteorietinslag in Mexico, 66 miljoen jaar geleden. During suggereert dan dat je daar onderzoek zou kunnen doen naar fossielen van dieren, met behulp van isotopen. Smit heeft daar wel oren naar en stelt na afloop van het college voor dat ze haar afstudeeronderzoek hierover gaat doen. Zo gezegd, zo gedaan. Uit het bestuderen van fossiele vissenbotten blijkt uiteindelijk dat de inslag van de meteoriet in het voorjaar was. In de botstructuur van vissen zijn een soort jaarringen te zien, net als bij bomen. Uit scans is af te leiden dat deze vissen in hun groeiseizoen, in het voorjaar, zijn doodgegaan.