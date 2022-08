Wat is een geleedpotige?

Bij de jeugdbondsuitgeverij is onlangs ‘Het Geleedpotigenboek’ verschenen. Met deze gids kunnen alle geleedpotigen in Nederland (22.000 soorten) gedetermineerd worden. Van tweestaarten tot beentasters, en van kakkerlakken tot bidsprinkhanen. Het is voor het eerst dat er een dergelijk boek in ons land verschijnt. Het is ook meteen een stoomcursus taxonomie, waarbij je leert wat een geleedpotige is, maar ook een klasse, een orde, een familie enzovoorts. Bioloog Anne Krediet heeft meegeschreven aan het geleedpotigenboek en vertelt erover.