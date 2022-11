Wat gebeurde er in de Chinese kernreactor? Nieuws • 15-06-2021 • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

© Bron: Pixabay

De Chinese eigenaars van een kerncentrale ten westen van Hongkong en het naburige Macau hebben na berichten over problemen in een reactor beklemtoond dat de centrale veilig werkt.



CNN citeerde Amerikaanse functionarissen die zeiden dat de gevaren voor het publiek momenteel minimaal waren. De stralingsniveaus in de omgeving waren maandag nog normaal, volgens de gegevens van de China Nuclear Safety Administration (CNSA).

Ophoping van edelgassen

De Franse onderneming EDF die 30 procent eigenaar is, heeft aangedrongen op spoedoverleg omdat zich edelgassen zouden ophopen in een reactor. EDF neemt via de dochter Framatome deel aan de kerncentrale van de China General Nuclear Power Corporation bij Taishan.



EDF, dat een minderheidsbelang heeft in de fabriek, zei dat een opeenhoping van krypton en xenon - het primaire circuit van Taishan Unit 1 had aangetast, maar voegde eraan toe dat het een "bekend fenomeen was, bestudeerd en voorzien in de werkprocedures van de reactor."



Volgens CNN omvatte de waarschuwing van Framatome een beschuldiging dat CNSA aanvaardbare stralingslimieten buiten de fabriek in Taishan verhoogde om te voorkomen dat ze moesten worden stilgelegd.