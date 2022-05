Wat doet de kluut?

Toen het eerste zand van het nieuwe natuurgebied Marker Wadden in 2016 boven het Markermeer uitkwam, was de kluut één van de eerste pioniers die er kwam broeden. Maar waar hangt de kluut de rest van het jaar uit? En hoe gebruiken deze vogels de verschillende landschappen binnen Marker Wadden? Met behulp van minuscule zendertjes proberen vogelonderzoekers Jan van der Winden en Camilla Dreef het uit te zoeken.

De kluut is een echte pionier. Samen met vogels als de visdief en de bontbekplevier is hij (m/v) er als de kippen bij als ergens nieuwe natuur opduikt. De kale eilanden van Marker Wadden zijn dan ook een ideale plek voor deze vogels. "Maar kaal zand is niet per sé de ideale plek voor een kluut om de jongen groot te krijgen", vertelt Camilla Dreef. "Kluten hebben behoefte aan stukjes slik, waar ze met hun lange, opgewipte snavel naar voedsel kunnen zoeken. Met behulp van dit zenderonderzoek hopen we te ontdekken wat in welke fase van hun leven de beste plekken zijn voor deze vogels."

Bijvangst

Maarten Hotting laat vers gezenderde kluut los © Rob Buiter

Omdat de zendertjes ook een zonnepareltje hebben en dus lang kunnen blijven werken, worden de kluten ook tijdens de trek gevolgd. "Uit het eerste jaar van dit onderzoek hebben we al geleerd dat kluten echt internationale vogels zijn", vertelt Jan van er Winden. "Ze weten feilloos nieuwe natuurgebieden als Marker Wadden te vinden. Uiteindelijk hopen we te leren hoe ze dat doen. Hoe weten ze nou vanuit bijvoorbeeld in Zuid-Europa of West-Afrika dat er in het Markermeer een nieuw gebied bij is gekomen!?"

Nieuw Land

Maarten Hotting, Jan van der Winden en Camilla Dreef tijdens hun klutenonderzoek op Marker Wadden

Het onderzoek van Dreef en Van der Winden is onderdeel van een groter project, in opdracht van terreinbeheerder Natuurmonumenten. Daarin wordt onderzocht wat de samenhang is van de verschillende onderdelen van het Nationaal Park Nieuw Land (met naast Marker Wadden ook de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en Trintelzand). Behalve de kluut onderzoeken zij ook de lepelaars die op een dijk bij Lelystad broeden en de visdieven die ook in kolonies op Marker Wadden broeden.