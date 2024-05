Wat betekent het hoofdlijnenakkoord voor natuur en klimaat?

Dat moet in Europa geregeld worden. “Op dit moment is teruggaan naar de EU vrij kansloos. Nederland is in de afgelopen 15-20 jaar z’n geloofwaardigheid op deze dossiers compleet kwijtgeraakt.”

Jonge boer en NAJK-voorzitter Roy Meijer is positiever gestemd: “Ik ben gruwelijk blij dat er een akkoord is.” Waar hij de afgelopen tijd het gevoel had dat er vooral óver in plaats van mét boeren werd gepraat ziet hij in dit akkoord een kentering. “Wij doen weer volwaardig mee in de discussie. De sfeer slaat ten positieve om in de sector. En de sector heb je uiteindelijk nodig om problemen op te lossen en te verduurzamen.”